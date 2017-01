Beke: ‘2017 mag geen jaar van slopende zaken worden’

Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal verwijst voorzitter Wouter Beke naar 2017 als ‘het jaar van de waarheid’. ‘Het moet een jaar worden van akkoorden, resultaten en voortuigang boeken.’

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft grote verwachtingen voor het nieuwe jaar. ‘2017 wordt het jaar van de waarheid’, klinkt het in zijn nieuwjaarstoespraak. ‘Het laatste jaar voor de verkiezingen. En we zullen niet toelaten dat het een verloren jaar wordt. Geen jaar van tussentijdse campagnes. Wel: een jaar van akkoorden maken, resultaten halen en vooruitgang boeken.’

Zijn boodschap aan de coalitiepartners in vooral de federale regering is dan ook duidelijk. Het mag in de aanloop naar de verkiezingen – op gemeentelijk niveau in 2018, federaal en Vlaams in 2019 – ‘geen regering van lopende zaken of slopende zaken’ worden. ‘Maar van mogelijke zaken, rechtvaardige zaken, vooruitgaande zaken, hoopgevende zaken.’

Naar een van die coalitiepartners verwees Beke ook impliciet in zijn speech: de N-VA. ‘We hoeven niet de beste vrienden te zijn, maar moeten wel fatsoenlijk met elkaar omgaan.’ Niet zoals de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump dus. ‘Eergisteren las ik: bedreigen, afblaffen en stoefen wordt de nieuwe stijl van de machtigste man ter wereld. (...) Laat dat nooit de stijl zijn van een christendemocraat!’

2016, jaar van de angst

Maar Beke keek niet alleen vooruit, hij wierp ook een blik achteruit. Hij blikte terug op de aanslagen in Brussel, het stijgend aantal vluchtelingen, de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. 2016 zal volgens de CD&V’er herinnerd worden als het jaar van de angst. Zelf ziet hij het echter liever als een jaar van ‘veerkracht en vastberadenheid’.

Volgens Beke stond 2016 vol van de paradoxen. Bijvoorbeeld ook bij de reactie van ‘sommigen’ op de aanslagen. In een nauwelijks verholen steek aan coalitiepartner N-VA, stelde hij zich vragen bij de reactie om de vrijheid van meningsuiting te willen beperken en het respect voor de wet te willen ‘weggooien’. ‘Maar is dat niet net toegeven aan al die terroristen?’

Peeters radicaal voor ‘wij-verhaal’

Ook Kris Peeters bracht zijn nieuwjaarswensen op de nationale receptie. De vicepremier vindt dat CD&V radicaal voor het ‘wij-verhaal’ moet gaan. ‘Te veel mensen plooien zich terug op hun eigen kleine wereld en te veel politici geven hen daarin spijtig genoeg gelijk’, zo verwoordde hij het. ‘Net daarom mogen we daar niet in meegaan, want wij zijn de partij die ervoor zorgt dat de slinger, die te ver is doorgeslagen in de richting van populisme en polarisatie, terug de andere kant uitgaat.’

Beke vulde aan wat dat voor de christendemocraten concreet inhoudt. ‘Onze “Wij” betekent een sterke staat, een evenwichtige economie, een solide samenleving’, klonk het. De CD&V-topman had het over maximale veiligheid, een evenwichtige economie met garanties op maximale werkzekerheid en een solide sociale zekerheid.

Net als premier Charles Michel diende Beke daarbij ook PS-voorzitter Elio Di Rupo van antwoord, nadat die de federale regering de op sociaal vlak ‘meest verwoestende’ had genoemd sinds de Tweede Wereldoorlog. ‘Oppositie voeren mag, maar men moet niet overdrijven’, reageerde Beke. Volgens hem zorgt de federale regering net voor extra jobs, hogere nettolonen en meer concurrentiekracht. ‘We hebben links niet nodig om sociaal te zijn’, klonk het nog eens.