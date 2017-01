Stéphane Peterhansel pakt dertiende zege in Dakar

De Fransman Stéphane Peterhansel heeft zich zaterdag in een Peugeot tot winnaar van de Dakarrally bij de wagens gekroond. Hij verdedigde op de slotdag met succes zijn leidersplaats in de twaalfde en laatste etappe, tussen het Argentijnse Rio Cuarto en Buenos Aires.

Peterhansel (met corijder Jean Paul Cottret) gaat in de eindstand zijn land- en teamgenoten Sébastien Loeb, tweede op 5:13 en winnaar van de slotproef, en Cyril Despres, derde op 33:28, vooraf.

Voor de 51-jarige Peterhansel is het zijn dertiende overwinning in de Dakar. Bij de wagens is hij voor de zevende keer aan het feest, na zeges in 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 en 2016. Daarvoor triomfeerde de Fransman zes keer bij de motorrijders (991-1993, 1995, 1997 en 1998), twee records.