In de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist in Tervuren heeft zaterdagmiddag de staatsbegrafenis plaatsgevonden van Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank en minister van Staat. Heel wat toppolitici woonden de plechtigheid bij, net als huidig gouverneur Jan Smets en ECB-hoofdeconoom Peter Praet.

Luc Coene was meermaals kabinetschef van Guy Verhofstadt, toen die begrotingsminister was en tijdens de eerste jaren van zijn premierschap. Tussendoor was Coene onder meer aan de slag bij de Nationale Bank en het Internationaal Muntfonds, maar zetelde hij ook een termijn in de Senaat.

Van 2011 tot 2015 was Coene gouverneur van de Nationale Bank. Volgens bevoorrechte getuigen speelde hij echter ook in 2008 als vicegouverneur al de hoofdrol toen de financiële crisis een ravage dreigde aan te richten in het Belgische bankenlandschap.

Toenmalig gouverneur van de Nationale Bank Guy Quaden en oud-premier Yves Leterme woonden zaterdag de plechtigheid bij, net als MR-vicepremier Didier Reynders, die toen minister van Financiën was. Ook Coenes politieke ‘compagnon de route’ Guy Verhofstadt was aanwezig.

Voorts kwamen nog heel wat politici een laatste eer bewijzen, onder wie partijvoorzitters Gwendolyn Rutten en John Crombez, vicepremier Alexander De Croo, Vlaams viceminister-president Bart Tommelein, ministers Koen Geens en Maggie De Block en Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

Tijdens de plechtigheid spraken onder andere huidig NBB-gouverneur Jan Smets en ECB-hoofdeconoom Peter Praet de kerk toe. Net als intendant Peter de Caluwe van het Brusselse operahuis De Munt, waarvan Coene ondervoorzitter was.

Na de plechtigheid en de crematie zullen de assen van Coene in intieme kring worden bijgezet in een urneveld in Tervuren.