Hinder door springtij stilaan achter de rug: kaaien opnieuw open

In Antwerpen zijn zaterdag sinds 05.30 uur de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien weer geopend, nadat ze sinds woensdagavond gesloten waren vanwege gevaarlijk springtij. Om 04.40 uur deze ochtend kwam het waterpeil van de Schelde tot 6m70. Daarmee bleef het water nog 30cm onder de blauwe boordsteen.

De parkings op de kaaien zijn in de loop van de ochtend eveneens opnieuw opengesteld. Daar werd vrijdag nog een zestigtal wagens getakeld omdat de eigenaars ondanks de waarschuwingen hadden nagelaten hun voertuig tijdig te verwijderen.

Ook haven opnieuw operationeel

Ook in de Antwerpse haven is de hinder door de storm op zee en het hoogwater intussen nagenoeg volledig achter de rug. De noordpost van de loodsen is sinds 10.30 uur weer volledig operationeel, de zuidpost gedeeltelijk, zo laat het Havenbedrijf weten.

Vrijdag was de haven volgens het loodswezen voor de grootste types schepen onbereikbaar, omdat de extreme windkrachten op zee het loodswerk te gevaarlijk maakten.

