Wereldkampioen Sagan in Belgisch openingsweekend

Net als vorig jaar maakt Peter Sagan zijn Europees debuut van het seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad in Gent van zaterdag 25 februari.

Daags nadien rijdt de tweevoudige wereldkampioen ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar vatte de Slovaak voor het eerst in jaren het idee op om zo het seizoen in te stappen. Hij werd in Gent tweede in de sprint achter een ontketende Greg Van Avermaet en zevende op de Brugsesteenweg in Kuurne. Tussen de Tour Down Under en het Belgisch openingsweekend is hij op trainingsstage met de ploeg op de Sierra Nevada en Granada, een laatste in functie van de aprilklassiekers