Ontvoerde baby achttien jaar later levend teruggevonden

Kamiyah Mobley werd bij haar geboorte in 1998 ontvoerd uit een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. Nu, achttien jaar later, heeft de politie haar levend en wel teruggevonden in South Carolina. Ze leefde al die tijd in de waan dat de ontvoerster haar moeder was.

Heel Amerika leefde in 1998 mee met de mysterieuze verdwijning van Kamiyah Mobley, een pasgeboren baby die in het University Medical Center in Jacksonville het leven zag. Gloria Williams, toen 33 jaar oud, kwam het ziekenhuis binnenwandelen en deed zich bij de moeder van Kamiyah voor als een verpleegster. Zo bracht ze vijf uur door met de baby en haar echte moeder Shanara Mobley, terwijl alle echte verpleegsters dachten dat ze familie was.

Toen ze de baby mee uit de kamer nam, rook Kamiyahs grootmoeder onraad. Ze verwittigde het ziekenhuispersoneel, maar toen die in actie schoten, was het kwaad al geschied.

Het hele ziekenhuis, elke verdieping, elke bed werd grondig doorzocht, maar zonder resultaat. Ook de politie startte een grootschalige zoektocht naar het kindje, dat geseind stond over alle treinstations en luchthavens in de wijde omgeving. Er werden opsporingsberichten verspreid met een foto van de zuigeling samen met een robotfoto van de ‘verpleegster’. Wie de gouden tip bezorgde, kon rekenen op een beloning van maar liefst 250.000 dollar.

De jaren nadien liepen meer dan 2.500 tips binnen, telkens zonder resultaat. Tot vorig jaar, toen een tip de speurders naar de staat South Carolina leidde. Daar vond de politie een 18-jarige vrouw met dezelfde geboortedatum als Kamiyah Mobley, maar met een andere naam. DNA-onderzoek bevestigde dat het om Kamiyah ging: haar ontvoerster had documenten vervalst om haar een nieuwe naam te geven.

'Ze zal nu tijd en bijstand nog hebben om alles te verwerken, dus we gaan haar privacy respecteren', zegt sheriff Mike Williams, die haar ‘valse’ naam om die reden ook niet prijsgeeft. Ontvoerster Gloria Williams (51) werd vrijdag gearresteerd op een moment dat Kamiyah niet thuis was.

De sheriff laat ook weten dat Kamiyah al die tijd bij haar en haar familie woonde, en dat het nog onzeker is of ze ooit naar haar biologische familie zal terugkeren. 'Zij waren door het dolle heen, zoals iedereen zich wel kan inbeelden', laat de sheriff nog weten.