Aalstar houdt Limburg United maar nipt af in heenmatch halve finales

Aalstar heeft vrijdag Limburg United met 95-90 (rust: 48-44) verslagen in de heenmatch van de halve finales van de Beker van België basketbal voor mannenteams. De terugwedstrijd staat zondag om 14u op het programma.

In Het Forum gooiden Olivier Troisfontaines en Ioana Tofi elk 19 punten door de korf voor het team van Steve Ibens. Limburg United kon dan weer rekenen op Seth Tuttle en Ben Simons, die respectievelijk 24 en 17 punten lieten optekenen.

In de andere halve finale staat landskampioen Oostende tegenover Brussels. De heenmatch wordt zaterdag om 20u30 afgewerkt in Oostende, de terugwedstrijd gaat zondag om 18u door in Brussel. De finale staat geprogrammeerd op 19 februari (15u00) in Vorst Nationaal.