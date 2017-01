Belgische militairen vertrekken eind deze maand naar Litouwen

Een honderdtal Belgische militairen vertrekt eind deze maand naar Litouwen om er deel te nemen aan de versterking van de Navo in Oost-Europa. Dat meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

De militairen zijn voornamelijk afkomstig van het 18 Bataljon Logistiek uit Leopoldsburg. De Belgische militairen zullen in Litouwen onder Duits bevel samenwerken met Luxemburgse, Nederlandse, Noorse en Litouwse collega’s. De Belgen zullen voornamelijk instaan voor de logistieke steun (transport, bevoorrading van benzine en munitie en evacuatie van voertuigen) ten voordele van de internationale troepenmacht.

België liet al eerder troepen in Oost-Europa opereren. Zo waren er al marineschepen actief in de Baltische Zee en hebben onze F16-jachtvliegtuigen al meerdere malen deelgenomen aan bewakingsopdrachten in het luchtruim van de Baltische staten. Zowel in 2015 als in 2016 oefenden Belgische grondtroepen op Litouwse bodem tijdens de oefening “Baltic Piranha”.