Twee op de drie Vlamingen zijn aan het nieuwe jaar begonnen met het voornemen om dit jaar gezonder te gaan leven. Maar van al die voornemens komt vaak niets in huis. Dat blijkt uit een enquête van het christelijk ziekenfonds. Vier op de tien goeie voornemens worden nooit ingelost. Misschien kan een app die zij lanceren hulp bieden.

De intenties zijn er: meer bewegen staat op nummer één van goede voornemens. Maar wat als we een paar maanden verder zijn? Volgens een enquête van de christelijke mutualiteit wordt maar iets meer dan de helft van de voornemens ook effectief ingelost.

Wat betreft stoppen met roken is het nog erger gesteld. Daar slaagt zes op de tien rokers er niet in om te stoppen, ondanks het voornemen. Het is vooral door een gebrek aan tijd en motivatie dat mensen afhaken. Met een nieuwe app Victor krijg je vanaf nu coaching op maat.