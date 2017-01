De Block: ‘Stop de haatberichten’

Op de officiële Facebookpagina van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block roepen de beheerders op om geen haatberichten meer te sturen. De minister kreeg naar eigen zeggen tientallen ‘ontoelatbare’ reacties toegestuurd na een oproep op de websites van PVDA en PTB. 'Klopt niet', klinkt het daar.

‘Vlak voor Kerstmis kregen we op het kabinet zo’n 410 standaardmails die verzonden waren op aansporen van de Facebookpagina van PS-voorzitter Elio Di Rupo. Het overgrote deel van die mails was correct, slechts enkelingen voegden een ongepaste en beledigende boodschap toe’, laat haar woordvoerster Els Cleemput weten.

De echte haatberichten moesten nog komen, toen PVDA en haar Franstalige tegenhanger PTB begin dit jaar een oproep lanceerden om via hun websites e-mails te verzenden naar het kabinet van de minister, vervolgt Cleemput.

Van de 113 mails die binnenliepen, waren er meer dan 30 naar eigen zeggen ‘ontoelaatbaar’. ‘Het waren zeer negatieve, beledigende mails waarin sommige mensen de minister een ziekte of de dood toewensen’, aldus de woordvoerster. Ze voegde enkele voorbeelden toe van e-mails die op haar kabinet belandden. De ergste houdt ze bewust achterwege, maar zinnen als ‘ik hoop dat je heel ziek wordt’ laten weinig aan de verbeelding over.

Actie uit de hand gelopen

Dirk Van Duppen, huisarts en specialist gezondheidszorg voor PVDA, benadrukt dat zijn partij nooit of te nimmer zou oproepen tot haatberichten en spreekt over een actie die uit de hand is gelopen. Zo klopt het dat de partij had opgeroepen om de minister kerstkaarten te sturen waarop ze persoonlijke verhalen in verband met de falende gezondheidszorg konden neerschreven en hun bezorgdheden konden uiten.

Naast de papieren kaarten die onder meer werden verzameld in wachtkamers van praktijken, werd ook een digitaal luik opgezet om boodschappen te verzamelen. Toen de partij woensdag echter de melding kreeg dat via dat communicatiekanaal vooral haatdragende berichten binnen liepen, zijn ze de boodschappen zelf beginnen filteren, samen met de mededeling dat de partij zich kant 'tegen beledigende boodschappen of boodschappen die aanzetten tot haat of geweld, die in het kader van deze actie zouden worden geuit'.

'Wij zijn tegen haatmails en hebben ons daar dan ook direct van gedistantieerd', aldus Van Duppen, die misnoegde mensen oproept om de minister aan te spreken met argumenten en grieven, niet met scheldpartijen.

Facebookoproep

Om de negatieve berichtenstroom een halt toe te roepen, lanceert De Block nu een opvallende oproep op haar Facebookpagina: ‘Beste mensen, Als beheerders van de fanpagina van Maggie De Block vragen we jullie geen haatberichten meer te posten. (...) Schofferende en grof beledigende posts of berichten die aanzetten tot schadelijke acties, zetten ook aan tot haat. En daaraan willen wij niet meewerken, op geen enkele manier, op geen enkel forum’, staat er te lezen.

‘Maggie vindt gewoon dat al die haatberichten op Facebook, Twitter of via mail moeten stoppen. In het algemeen’, verduidelijkt Cleemput. ‘Het is kwestie van respect voor de medemens. Je mag kritiek hebben, maar mensen op internet ziektes toewensen of spreken over ‘doden’, dat is aanzetten tot haat. Daar heeft niemand iets aan en daar wordt niemand beter door.’

Ze laat ook weten dat de minister niet wil meewerken met het verspreiden van haat en dat alle grove commentaren systematisch zullen verwijderd worden.