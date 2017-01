De 'dab', een beweging uit de Amerikaanse hiphopwereld, vond het afgelopen jaar via de voetbalvelden ook zijn weg naar Europa. N-VA-voorzitter Bart De Wever introduceert de 'dab' nu ook in de Belgische politiek.

Antwerps burgemeester Bart De Wever kondigt het nieuwjaarsfeest van N-VA dit jaar aan met een filmpje. Daarin laat De Wever zich verleiden tot het uitvoeren van een 'dab'. 'Bart is helemaal klaar voor het nieuwjaarsfeest', kondtigt de N-VA aan op haar facebook-pagina.

Voor wie zelf eens een 'dab' wil proberen: u buigt het hoofd, heft uw arm op, buigt die en verbergt uw gezicht in de holte van uw elleboog alsof u moet niezen. uw andere arm houdt u gestrekt naar boven in dezelfde richting. Bedoeling is dat u daarbij uw handen en vingers plat houdt (en niet wijst met een vinger). In dat opzicht kan Bart De Wever dus nog wat oefening gebruiken.