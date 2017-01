Van Overtveldt: ‘Verhuis naar Mechelen zou niet onlogisch zijn’

De kans dat Johan Van Overtveldt (N-VA) bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomt in Mechelen, lijkt steeds groter te worden. ‘Ik zeg niet dat ik nog zwaar twijfel, maar wil alle plussen en minnen duidelijk op een rij’, verklaart de minister van Financiën in een interview met De Standaard.

‘Vermits ik erg geloof in wat de partij wil doen en ik vanuit mijn verleden redelijk wat affiniteit met Mechelen heb, zou het geen onlogische stap zijn om daar de lijst te trekken’, bevestigt Johan Van Overtveldt.

Toch twijfelt Van Overtveldt nog over de combinatie met zijn ministerschap: ‘Het is iets waarover ik om professionele en zeker ook persoonlijke redenen heel goed wil nadenken. Dit is een slopende job. Ik heb mijn handen meer dan vol, maar ben zeker ook bereid om in het belang van de partij een of twee tandjes bij te steken.’

‘Beslissing op korte termijn’

‘Ik zeg niet dat ik nog zwaar twijfel, maar wil alle plussen en minnen duidelijk op een rij’, aldus Van Overtveldt nog. ‘De lijst is stilaan compleet. Op korte termijn gaat de beslissing vallen.’

Dat collega-regeringslid Kris Peeters blijkbaar minder moeite had om de knoop door te hakken over zijn verhuis van Puurs naar Antwerpen, deert Van Overtveldt niet. ‘Anderen komen blijkbaar sneller tot die beslissing. Alle respect daarvoor. Ik heb daarvoor een beetje meer tijd nodig.’

