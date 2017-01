LIVE. Vlaamse regering geeft persconferentie over hervorming onderwijs

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs. Volg de persconferentie hier live.

Net voor de zomer sloot de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Maar het overleg met het middenveld over de invulling van de tweede en derde graad leverde een aantal bijsturingen op die politiek opnieuw moeten worden afgeklopt. Dat overleg verliep moeizaam, maar nu heeft de regering een akkoord bereikt.

Het akkoord wordt toegelicht op een persconferentie. Volg ze hier live:

Het akkoord van vorig jaar bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken 'matrix'. Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit). Net als in het oorspronkelijke akkoord zou er sprake zijn van acht studiedomeinen, al zijn er verschuivingen.

De acht toekomstige domeinen zijn: Taal & Cultuur, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Kunst & Creatie, Land- en tuinbouw, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn, Sport en Voeding & Horeca.

De algemene ambitie was om de sterkste leerlingen sneller uit te dagen, maar tegelijkertijd het watervalsysteem, met zittenblijven of vervroegde schooluitval als gevolg, tegengaan.