Oudste yogalerares ter wereld deelt haar gouden raad

De Indische Tao Porchon-Lynch is met haar 98 lentes de oudste yogalerares ter wereld, dat bevestigt Guinness World Records. De Amerikaanse onlinekrant The Huffington Post kon het buitengewoon flexibele oudje, dat momenteel in New York woont, strikken voor een interview. Daarin deelt ze enkele levenswijsheden.

Meer dan negentig jaar geleden zag Tao enkele jongens yoga beoefenen. Ze verdiepte zichzelf in de sportvorm en sindsdien leidt ze een uiterst ontspannen leven. Zelf geeft ze al 75 jaar les, zo zegt ze in een recent promofilmpje van Athleta. Tao is immers het nieuwe gezicht van de 'Power of She'- campagne van het merk dat yogakledij maakt.

Voor wie zelf relaxter wil worden heeft ze een simpele tip in The Huffington Post. 'Yoga heeft alles de maken met de manier waarop we ademen. Onze ademhaling verbindt ons met ons lichaam en laat ons toe om positief in het leven te staan', klinkt het. 'Als je bewust ademt, sta je in contact met je innerlijke zelf en dat werkt verrijkend. Daar is het bij yoga allemaal om te doen.'

Ze voegt eraan toe dat het belangrijk is om je hoofd niet te vullen met negatieve gedachten. 'Die kruipen direct in je lichaam. Als je ’s morgens wakker wordt, zeg dan dat de komende dag de beste van je leven zal zijn. Veel mensen zeggen me dat ze veel van me hebben geleerd, maar ik heb hen eigenlijk alleen maar meegegeven hoe ze correct kunnen ademen.'