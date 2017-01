Stormschade aan kust: ‘We houden ons hart vast’

De kust zet zich schrap voor de zwaarste storm in jaren. Na de middag wordt stormtij verwacht met kans op overstromingen. Op een aantal plaatsen is er nu al schade. Gewonden vielen er gelukkig nog niet.

Een hevige storm in combinatie met springtij, dat is de reden waarom de zeewater vanmiddag een gevaarlijk hoog niveau zal bereiken. ‘De wind was vrijdagochtend weer fors aan het aantrekken aan de kust. Na een eerste storm vannacht, was de wind iets in kracht afgenomen. Maar tegen de middag krijgen we snelheden van 8 tot 9 beaufort. En aangezien die wind haaks op de kust staat, wordt het water met volle kracht richting naar het vaste land gestuwd’, zegt Réjane Gyssens van de kustwacht.

Schade

Het noodweer heeft afgelopen nacht al heel wat schade veroorzaakt. In Blankenberge viel op de Zeedijk door de hevige rukwinden een stelling van tien verdiepingen hoog naar beneden. Verder op de dijk heeft een voorgevel van een restaurant het begeven. Gelukkig bleef het enkel bij materiële schade.

In Oostende waaide een grote partytent op verschillende wagens. Er was ook daar veel materiële schade, maar geen menselijk leed.

Voorspellers verwachten dat het waterpeil tot ruim boven de 6 meter zal stijgen. Eerder deze week werd 6m35 voorspeld. ‘Maar dat verandert van uur tot uur. De laatste prognoses zijn een klein beetje beter, maar het blijft een zware storm en het water zal gevaarlijk stijgen’, klinkt het.

‘Er zijn tot nu toe geen meldingen geweest van wateroverlast, maar we houden ons hart vast voor deze namiddag’, zegt Steve Timmermans, adviseur bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Foto: BELGA

Crisiscentrum

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, heeft een crisiscentrum geopend en roept iedereen op om weg te blijven van de kust . ‘De storm levert ongetwijfeld spectaculaire beelden op. Maar het is niet ongevaarlijk. Blijf er dus voorlopig weg’, zegt Decaluwé.

Op veel plaatsen zijn dijken en stranden tijdelijk afgesloten voor het publiek. Ook kiten en surfen is verboden. Tussen Oostende en Wenduine rijden er tijdens de storm geen kusttrams, zegt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. Vanmiddag wordt de brug en de verbinding tussen de Oostendse Vuurtorenwijk en Bredene afgesloten door het aangekondigde weer. Alle verkeer zal omgeleid worden via de Prins Albertlaan en Bredene Dorp, meldt de politie. Wegens het stormweer hebben de twee loodsstations op zee hun werkzaamheden gestaakt.

Antwerpen en buitenland

Ook in Antwerpen houdt men het hart vast. ‘We verwachten dat het water 10 tot 40 centimeter boven de blauwe steen zal uitkomen. Er geldt sinds woensdag een parkeerverbod op de kaaien’, zegt rampencoördinator van de stad Antwerpen Bart Breulemans. Wie zich vanmorgen, ondanks verbodsborden, toch nog op de Scheldekaaien parkeerde, werd weggetakeld.

In het noorden, midden en oosten van Frankrijk zitten vrijdagochtend zowat 230.000 huishoudens zonder elektriciteit door de weersomstandigheden. Aan de Britse zuid- en oostkust worden de inwoners aangeraden hun huizen te verlaten, na waarschuwingen voor overstromingen.