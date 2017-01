Real Madrid heeft zich donderdagavond verzekerd van een bijzonder fraai record: de Koninklijke is na een 3-3 gelijkspel tegen Sevilla 40 wedstrijden zonder nederlaag, de beste reeks ooit van een Spaanse club. Real leek nochtans lange tijd op een nederlaag af te stevenen, maar in de slotminuut bezorgde Karim Benzema de Koninklijke dan toch het delirium. Real is ongeslagen sinds 9 april 2016.

Eigenlijk was de wedstrijd in Sevilla geheel zonder belang: Real had de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Copa del Rey in het eigen Bernabeu al eenvoudig met 3-0 gewonnen. Coach Zinédine Zidane stelde dan ook een B-elftal op: met sterspeler Cristiano Ronaldo in de tribune, Benzema op de bank en zeven Spanjaarden aan de aftrap. Maar nu de Koninklijke zo dicht bij het record voor ongeslagen wedstrijden op een rij (39, in handen van aartsrivaal Barcelona) was, was een nederlaag vanavond toch onbespreekbaar.

Maar na 10 minuten keek Real al tegen een achterstand aan, toen Danilo zijn eigen doelman Casilla klopte. De bezoekers kwamen vroeg in de tweede helft wel weer op gelijke hoogte dankzij een wereldgoal van het 20-jarige talent Marco Asensio, maar kersverse Sevilla-aanwinst Stevan Jovetic en Vicente Iborra boorden alle Madrileense hoop de grond in met twee doelpunten: 3-1 en wedstrijd gespeeld.

Of toch niet? Real was gebeten op dat record, en toen Sergio Ramos vanop de stip (met een panenka, zowaar!) de aansluitingstreffer scoorde, gierden de zenuwen door de keel van alle Real-supporters. Het was weliswaar wachten tot de 93ste minuut, maar Karim Benzema bezorgde Real het delirium door in extremis toch nog de gelijkmaker te scoren.

Staat genoteerd in de geschiedenisboeken: de langste reeks van ongeslagen wedstrijden door een Spaanse ploeg hoort vanaf heden toe aan Real Madrid. Volgende doel: het absolute Europese record, voorlopig nog in handen van Juventus. De Oude Dame slikte onder Antonio Conte in 2011 en 2012 43 wedstrijden lang geen nederlaag.