Nieuwe baas Pentagon gaat in tegen Trump: 'Rusland aanpakken en Navo steunen'

De Verenigde Staten moeten klaar zijn om Rusland te confronteren met de aanvallen die het onderneemt. Dat verklaarde toekomstig minister van Defensie James Mattis bij zijn hoorzitting in de Senaat. Hij benadrukte ook het belang van de Navo.

Voormalig Marines-generaal James ‘Mad Dog’ Mattis werd door de bevoegde commissie van de Senaat gesteund als Amerikaanse minister van Defensie. Mattis toonde tijdens zijn hooorzitting al zijn tanden en verklaarde dat Rusland, China en islamitische militanten de grootste bedreiging vormen voor de door de VS geleide wereldorde sinds Wereldoorlog II.

Mattis toonde zich vooral bezorgd over de activiteiten van Rusland. Volgens hem zijn er ‘steeds minder gebieden’ waarin de VS kunnen samenwerken met Rusland. ‘Ik ben helemaal voor goede relaties, maar we moeten ook de realiteit erkennen over wat er daar gaande is.’

Over de cyberaanvallen van de Russen in de VS verklaarde Mattis dat hij met Trumps nationale veiligheidsraad wil samenzitten om ‘een strategie uit te werken om Rusland te confronteren met wat het gedaan heeft’.

Steun aan Navo

Mattis verliet ook de lijn van zijn toekomstige baas, Donald Trump, wat betreft de Navo. Waar Trump tijdens zijn campagne dreigde om steun aan de alliantie terug te schroeven, noemde Mattis de NAVO de meest succesvolle militaire alliantie van de moderne geschiedenis.

‘Volgens mijn mening hebben landen met bondgenoten succes, landen zonder bondgenoten hebben dat niet’, aldus de generaal, die in de Russische acties ook een poging ziet van president Vladimir Poetin om de NAVO uiteen te drijven.