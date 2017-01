De eerste sneeuw heeft ons land bereikt. Aan de kust valt het spul in dikke vlokken naar beneden. In de loop van de nacht zou een winterse bui over het hele land trekken.

Volgens het KMI zal er donderdagnacht in het noordwesten en aan de kust sprake zijn van smeltende sneeuw. In de vroege uurtjes vrijdag volgt er nog meer sneeuw in Limburg en in het centrum van het land, zeker in de hogere gebieden en in het zuiden van Limburg. Die sneeuw zal een tapijt van enkele centimeters klaarleggen voor vrijdagochtend.

De sneeuw is niet het enige dat heel wat hinder kan opleveren. Er staat een heel krachtige wind, die een kracht van 100 à 110 kilometer per uur kan aannemen. Wees dus heel voorzichtig in het verkeer en leg losliggende materialen rond uw huis binnen of vast. In de ochtend op vrijdag zal het zwaarbewolkt zijn met regen en sneeuw.

In de namiddag vallen er nog buien en in Midden-België zal de sneeuwlaag nog verder worden aangedikt. De wind blijft heel erg krachtig en de kuststeden bereiden zich voor op superstorm Dieter.