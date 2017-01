‘Overleg van laatste kans’ met kinesisten afgesprongen

Het ‘overleg van de laatste kans’ tussen de beroepsvereniging van kinesitherapeuten, de ziekenfondsen en het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) is donderdag afgesprongen. ‘Er werd geen enkel nieuw element op tafel gelegd’, zegt Peter Bruynooghe, de voorzitter van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten Axxon. Een conventie lijkt verder weg dan ooit.

De kinesitherapeuten vragen onder meer een groter budget, een hoger honorarium en een hogere verplaatsingsvergoeding voor huisbezoeken. Concreet willen ze 25 euro kunnen vragen voor een consultatie in hun kabinet en 27 euro voor een bezoek aan huis (tegen respectievelijk 22,26 en 22,65 euro tot nu toe).

De onderhandelingen daarover waren midden december al eens afgesprongen, waardoor kinesisten sinds begin dit jaar vrij hun tarieven kunnen bepalen. Maar donderdag vond toch een nieuwe poging plaats om tot een vergelijk te komen.

‘Er werd vanuit het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) geen enkel nieuwe element op tafel gelegd’, betreurt Bruynooghe. Volgens hem is er slechts een budget van 6 miljoen euro beschikbaar, maar is dat totaal ontoereikend voor de gevraagde verhogingen. ‘We krijgen slechts een gedeeltelijke indexering van 0,83 procent, terwijl we al vier jaar amper een indexering kregen’, zegt hij.

Volgens de Axxon-voorzitter was een akkoord mogelijk geweest, mits ‘een volledige indexering en een lichte verhoging van het remgeld (het gedeelte dat de patiënt moet betalen)’.

‘De kinesitherapeuten worden al jarenlang stiefmoederlijk behandeld’, vindt Bruynooghe. ‘Er moet dringend een herinvestering komen.’

Conventietekst weggestemd?

Volgens Bruynooghe wordt er maandag een conventietekst voor kinesitherapeuten voorgesteld op het Verzekeringscomité van het Riziv. Dat is het op een na hoogste orgaan van het instituut, waarin alle zorgverstrekkers samen zitten met de mutualiteiten en de regeringscommissaris. 'Die tekst is echter nog slechter dan de tekst die we midden december afwezen', zegt Bruynooghe. Hij vermoedt dat de tekst daar zal worden weggestemd door de zorgverstrekkers.

Nadien zal de Algemene Raad (het hoogste orgaan van het Riziv) de tekst vermoedelijk wél goedkeuren, waarna elke kinesist er individueel over zal moeten oordelen. Als niet genoeg kinesisten de tekst goedkeuren, is er geen conventie.

Minister De Block wenste donderdagavond niet te reageren op het afgesprongen overleg.