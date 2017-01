Tot drie jaar geëist voor zaakvoerders die metselaars aan dumpingprijzen tewerkstelden

De zaakvoerders van een failliete bouwfirma uit Maasmechelen staan voor de rechtbank in Tongeren samen met enkele werknemers terecht op verdenking van mensenhandel en de uitbuiting van Oost-Europese, vooral uit Estland afkomstige bouwvakkers en het witwassen van geld. Het Openbaar Ministerie vorderde gevangenisstraffen die kunnen variëren van 12 maanden tot 3 jaar en geldboetes. Het Federale migratiecentrum Myria vroeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro.

Via vertalers plaatste de zaakvoerder advertenties in verschillende Oost-Europese bladen waarin bouwvakkers werden opgeroepen om in ons land in de bouw te komen werken. De bouwvakkers dachten dat ze als werknemer aan de slag konden maar moesten zich hier als zelfstandige inschrijven vooraleer ze ook maar een steen mochten metselen.

Volgens het OM konden de zaakvoerders op die manier de bouwvakkers aan dumpingprijzen tewerkstellen. Van het geld dat ze kregen moesten ze huur en andere kosten betalen waardoor ze bijna niets meer van hun loon overhielden.

Bedolven onder een muur

De sociale zekerheid ging de zaak onderzoeken toen vijf werknemers naar de politie stapten nadat een werknemer bedolven werd onder een muur op een werf in 2014. De zaakvoerders en twee mannen die de advertenties plaatsten, ontkennen dat de mannen aan dumpingprijzen werden tewerkgesteld. De mannen zouden per maand 1.600 tot 1.800 euro verdienen, afhankelijk van het project waar ze aan werkten.

Daarvan moesten ze wel huur betalen van een appartement en de sociale lasten en kosten die elke zelfstandige in België moet betalen. Volgens de zaakvoerders wilden veel bouwvakkers echter profiteren van het systeem toen ze te horen kregen welke vergoedingen (vakantiegeld, eindejaarspremie, ziekenkas) ze als zelfstandigen niet kregen. In totaal werkten 28 bouwvakkers voor de firma die 2014 failliet ging.