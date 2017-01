Hongarije wil asielzoekers opsluiten tijdens procedure

Hongarije overweegt de invoering van een verzekerde bewaring voor asielzoekers door de vreemdelingenpolitie. “Bij een dergelijke regeling zou niemand zich in het land vrij kunnen bewegen, niemand het land of de transitzones kunnen verlaten”, zei minister van Algemene Zaken Janos Lazar donderdag aan de pers in Boedapest. De detentie zou duren tot de procedure van de asielzoeker definitief achter de rug is.

Lazar noemde het “toenemende terreurgevaar” als motivering voor de maatregel. Hij verwees hierbij naar de terreuraanslag van december met twaalf doden op een kerstmarkt in Berlijn. Een dergelijke algemene opsluiting van asielzoekers zou in elk geval een schending van het Europees recht zijn, schreef het nieuwsportaal 444.hu. Asielzoekers kunnen enkel -en op individuele basis- in hechtenis genomen worden, als ze een risico vormen voor de veiligheid van het opvangland.

Hongarije heeft zich onder de rechts-nationalistische premier Viktor Orban met afsluitingen, het terugsturen en andere beperkende maatregelen tegen vluchtelingen grotendeels afgeschermd. Via twee zogenaamde “transitzones” aan de grens met Servië worden dagelijks tot 30 asielzoekers het land binnengelaten. Momenteel worden ze na hun eerste registratie naar open opvangcentra overgebracht.