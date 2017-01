LIVE. Merkel ontvangt haar eredoctoraat

Vandaag krijgt Duitse bondskanselier Angela Merkel van de universiteiten van Leuven en Gent een eredoctoraat in Brussel. Een uitzonderlijk gebeuren. Wij volgen de uitreiking en haar toespraak op de voet.

Premier Michel: ‘Een voorbeeld van generositeit en menselijkheid’

‘Laten we vrijheid durven,’ zei Merkel in haar eerste toespraak als bondskanselier in het parlement. Een uitspraak van twaalf jaar oud, wist onze premier Charles Michel, maar meer relevant dan ooit. ‘Vrede en welvaart lijken vandaag nog steeds vanzelfsprekend, maar als we vrijheid niet durven dan gaat ook vrede en welvaart verloren,’ zei de premier. Met die woorden stelde hij bondskanselier merkel voor, donderdagnamiddag in Brussel bij de uitreiking van haar eredoctoraat. ‘Omdat zij een voorbeeld is van generositeit en menselijkheid in tijden van toenemende polarisering.’

‘De opkomst van populisme en protectionisme bedreigt simpelweg onze vrijheid,’ zei premier Michel verder. ‘U hebt zich altijd verstandig getoond van een bond, van rechten en plichten, en dat heeft zeker te maken met uw eigen geschiedenis,’ richtte hij zich verder tot de bondskanselier. ‘Als jonge vrouw hebt u de oprichting van de Berlijnse muur meegemaakt. Na twee vreselijke oorlogen werd uw vrijheid en die van anderen ingeperkt.’

‘Enkel samen kunnen we onze vrijheden verdedigen met hand en tand,’ aldus de premier. ‘Meer dan ooit moeten we tonen dat we in staat zijn onze fundamentele vrijheden te verdedigen. Alleen in een vrij Europa kan er vrede en welvaart zijn voor onze medeburgers.’

‘Verenigd Europa, waar Merkel voor staat’

Duitse bondskanselier Angela Merkel is volgens sommigen ‘de echte baas van Europa’. Anderen zijn niet te spreken over haar vluchtelingenbeleid. Vandaag wordt Merkel door twee Belgische universiteiten in de bloemen gezet. In Brussel, weliswaar.

‘Zo’n samenwerking past bij de waarden die Merkel uitdraagt, bij het verenigd Europa waar zij voor staat,’ aldus Stephanie Lenoir, woordvoerster van de Universiteit Gent.

Het eredoctoraat van de twee universiteiten is het veertiende dat Merkel sinds 2007 in ontvangst neemt.