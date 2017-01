Europees Parlement wil wetgeving rond robotica en artificiële intelligentie

Europa moet het economisch potentieel van robotica en artificiële intelligentie ten volle kunnen benutten, maar niet zonder dat te allen tijde de veiligheid gegarandeerd is. Dat zegt het Europees Parlement, dat de Commissie om wetgeving rond robots vraagt. Vooral zelfrijdende auto’s hebben dringend nood aan een wetgevend kader.

De commissie Juridische Zaken van het parlement boog zich donderdag over de snel evoluerende sector van robotica en artificiële intelligentie. “In steeds meer domeinen van ons dagelijks leven krijgen we te maken met robotica. Om deze realiteit het hoofd te kunnen bieden en om te verzekeren dat robots ten dienste zijn en blijven van de mens, hebben we dringend een robuust Europees wetgevend kader nodig”, zegt de Luxemburgse socialiste Mady Delvaux. Haar rapport werd door een grote meerderheid van de commissieleden goedgekeurd.

De Europese Unie moet de ‘lead’ nemen bij het opstellen van regelgevende normen, vinden de parlementsleden, en niet wachten tot andere landen het voortouw nemen. Ze stellen de oprichting voor van een Europees agentschap dat nationale en andere autoriteiten kan bijstaan met technische, ethische en regelgevende expertise. Er zou ook een (vrijwillige) ethische code moeten komen waarin onder meer staat dat alle robots met een ‘kill’-knop worden uitgerust waarmee ze in noodgevallen kunnen worden uitgeschakeld.

Vooral zelfrijdende auto’s hebben dringend nood aan een wetgevend kader, zeggen de parlementsleden. Ze willen een verplichte verzekering en de oprichting van een fonds waarmee slachtoffers van zelfrijdende auto’s kunnen worden vergoed.

Op lange termijn kan er zelfs een specifieke juridische status komen voor “elektronische personen”, staat in het rapport. In februari stemt de hele plenaire vergadering over de tekst, het is dan aan de Europese Commissie om te beslissen of ze er gevolg aan geeft. Het parlement kan zelf geen wetgeving voorstellen.