In het Koninklijk Atheneum in het Oost-Vlaamse Zottegem zijn er donderdagvoormiddag chemische producten in brand gevlogen in een leslokaal. In totaal werden 1.100 leerlingen geëvacueerd. Twee leerlingen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets geweten.

De brand brak uit in een leslokaal waar chemische producten gebruikt worden, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse en de school werd ontruimd. Ongeveer 1.100 leerlingen werden geëvacueerd naar de sporthal of de speelplaats, zegt de directie van de school. Het incident gebeurde tijdens de speeltijd.

Omdat er chemische producten mee gemoeid waren, kon de brandweer niet blussen met water.