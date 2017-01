Breivik zegt in cel ‘nog radicaler’ te zijn geworden

De Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik is naar eigen zeggen ‘nog radicaler’ geworden tijdens de vijf jaar die hij in geïsoleerde gevangenschap heeft doorgebracht. Voor de rechtbank in Skien zei Breivik donderdag, ervan overtuigd te zijn geworden dat het geïsoleerd zijn hem schaadt en dat ‘radicalisering’ allicht het meest ernstige gevolg ervan is.

Het hof van beroep dat de zaak-Breivik behandelt, heeft uitzending van het getuigenis van de massamoordenaar verboden, maar verscheidene media zetten verslagen over de rechtszaak online. Het hof behandelt een beroep van de Noorse staat, die in april vorig jaar werd veroordeeld wegens het ‘schenden van de mensenrechten’ van de veroordeelde wat betreft diens detentieomstandigheden.

Breivik werd in augustus 2012 tot 21 jaar cel veroordeeld (de maximumstraf in Noorwegen). Hoewel hij over drie kamers beschikt, en zowel televisie kan kijken als videospelletjes spelen en zelfs fitnessoefeningen kan doen, klaagde de massamoordenaar de staat aan wegens ‘inhumane en vernederende’ levensomstandigheden achter de tralies. Dat draaide vooral rond de isolatie waarin hij uit veiligheidsoverwegingen werd gehouden. De overheid ontkent dit, argumenterend dat Breivik met de buitenwereld kan corresponderen en dat hij vaak contact heeft met de bewakers, het medisch personeel, dominees, zijn advocaten en bezoekers.

Het proces, donderdag aan zijn derde dag toe, duurt naar verwachting nog tot 18 januari. Het vonnis zal worden uitgesproken in februari.