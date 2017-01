Hooggerechtshof Venezuela zet parlement buitenspel

Het Hooggerechtshof van Venezuela heeft woensdag beslist dat alle beslissingen van het parlement nietig zijn. Het parlement in Caracas wordt gedomineerd door de oppositie.

‘Met de samenstelling van een nieuwe leiding van het parlement op 5 januari, heeft de wetgevende macht heeft zich in een situatie van ‘weigering van autoriteit’ geplaatst’, zo stelt het Hof. Alle beslissingen die sindsdien zijn genomen, worden meteen ook nietig verklaard.

De beslissing van het Hooggerechtshof komt er nadat de Venezolaanse parlementsleden president Nicolas Maduro ‘plichtsverzuim’ hadden aangewreven. Het parlement had Maduro ook verantwoordelijk gesteld voor de ‘ongeziene crisis’ in het land.

Het Venezolaanse parlement en de president zijn in een machtsstrijd verwikkeld sinds de oppositie in december 2015 erin slaagde een tweederdemeerderheid te behalen. Venezuela kent - net zoals bijvoorbeeld Frankrijk en de VS - een presidentieel systeem, waardoor de invloed van het parlement op de regering eerder beperkt is.

Een jaar geleden had het Hooggerechtshof alle beslissingen van het parlement al eens nietig verklaard. Dat gebeurde toen nadat drie anti-chavistes tot het parlement werden toegelaten, hoewel er twijfels bestonden over de rechtmatigheid van hun verkiezing.