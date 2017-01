Ouders Kim De Gelder vs. VTM: ‘Wij willen ons leed vergeten’

De ouders van Kim De Gelder verzetten zich tegen een geplande uitzending van ‘Kroongetuigen’ die de zaak van de babymoordenaar reconstrueert.

Vanavond start op VTM het vierde seizoen van Kroongetuigen, het programma van Jeroen Wils dat ophefmakende moordzaken reconstrueert. De reeks begint met de zaak-Ronald Janssen.

Een van de volgende afleveringen is een reconstructie van de zaak-Kim De Gelder, rond de jongeman die op 23 januari 2009 een bloedbad aanrichtte in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Een week voordien had hij ook een bejaarde vrouw uit Vrasene vermoord.

Jaak Haentjens, advocaat van Kim De Gelder, vernam buiten VTM om dat een van de volgende afleveringen over zijn cliënt gaat. ‘Op vraag van de ouders heb ik een brief geschreven aan VTM om af te zien van de uitzending’, zegt hij. ‘Zij zijn geschokt dat alles opnieuw wordt opgerakeld.’

Advocaat Jaak Haentjens: ‘Dit soort programma’s heeft een donkere keerzijde.’ Foto: Photo News

Recht op vergetelheid

De ouders van Kim De Gelder hebben altijd de media geschuwd, maar op het assisenproces werd duidelijk dat ook zij gebroken zijn van verdriet.

Zijn ouders hebben altijd geloofd dat Kim De Gelder geestesziek was. Op zijn achttiende probeerden ze hem tevergeefs te laten colloqueren. ‘Wat hij gedaan heeft, is verschrikkelijk. Een mens begrijpt niet dat zijn kind zoiets zou kunnen doen’, sprak vader De Gelder op het proces.

Vandaag blijven ze hun zoon één keer per week bezoeken in de gevangenis. ‘Al vallen die bezoeken hen enorm zwaar’, zegt Haentjens.

Uitzending gaat door

De advocaat van VTM reageerde met een brief dat de geplande uitzending toch zal worden vertoond. De programmamakers halen aan dat ze de medewerking hebben gekregen van het parket-generaal in Gent en dat ze als bedoeling hebben ‘het publiek te informeren over maatschappelijk relevante feiten’. ‘Als ze de aflevering zien, zullen de ouders begrijpen dat we hen met veel respect hebben behandeld’, zegt programmameker Jeroen Wils. ‘We tonen dat ook zij slachtoffer zijn’

‘Maar VTM is een private commerciële zender’, argumenteert Haentjens. ‘VTM heeft geen maatschappelijke opdracht, noch de opdracht het publiek te informeren. Haar enige taak is inkomsten en winst te realiseren. Maar deze “opdracht”, op zich eerbaar, kan niet gerealiseerd worden indien mijn cliënten en/of hun zoon hierdoor benadeeld worden.’