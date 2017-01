Kazachgate: Serge Kubla in steeds nauwere schoentjes

Oud-burgemeester van Waterloo Serge Kubla (MR) kreeg van Patokh Chodiev, de spil van Kazachgate, een gratis recht van doorgang over zijn grond.

De manier waarop Chodiev in 1997 de Belgische nationaliteit kon krijgen, staat centraal in het eerste luik van de onderzoekscommissie Kazachgate, die gisteren van start ging. Veel kwamen de parlementsleden nog niet te weten, want de getuigen die waren opgeroepen, ambtenaren van de dienst Naturalisaties, hadden hun dossiers van twintig jaar geleden nog niet opnieuw kunnen inkijken.

Maar vragen zijn er meer dan genoeg, vooral dan over de rol van Serge Kubla, de toenmalige MR-politicus en burgemeester van Waterloo. Die stuurde in mei 1997 een brief aan Claude Eerdekens (PS), toen de voorzitter van de commissie naturalisaties in de Kamer, om een goed woordje te doen voor Chodiev.

De politie van zijn gemeente had enkele maanden eerder, eind 1996, een negatief advies voor de naturalisatie van de Oezbeek bovendien op een opmerkelijke manier omgebogen in een positief advies. De adjunct-politiecommissaris die het advies heeft ondertekend, gewaagt zelfs van een vervalsing.

Akte

De krant Le Soir signaleert een document dat de welwillende steun van Kubla kan helpen verklaren. De krant kon een ontwerp van notariële akte inkijken, dat in 1998 in beslag is genomen bij het bedrijf Euro Asia Travel, een bedrijf van een zakenpartner van Chodiev, die zich ook tot Belg liet naturaliseren.

De akte beschrijft een recht van doorgang, een zogenaamde servitude, tussen Chodiev en Kubla. Die zijn op dat moment buurmannen in Waterloo. Chodiev woont in een villa achter die van Kubla en heeft een smalle verbinding naar de straat die naast het huis van Kubla loopt. Het zou voor ­Kubla handig zijn als hij ook van die weg kan gebruikmaken. Dan kan hij zijn tuin afgeschermd houden van de straat.

De notariële akte komt Kubla daarin helemaal ter wille. Ze geeft een gratis en eeuwigdurend recht aan Kubla om via de grond van Chodiev naar zijn eigen villa te rijden. De timing is opvallend. Op 10 december geeft de politie van Waterloo een positief advies voor de naturalisatie van Chodiev. Twee dagen later is de notariële akte klaar.