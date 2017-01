Het weer klaart op in Dakar-rally, “Loeb zou al 20 minuten voorsprong moeten hebben”

Na dagen van noodweer krijgen de deelnemers eindelijk beter weer in de Dakar. De negende rit werd omwille van een aardverschuiving op weg naar het bivak van Salta nog geannuleerd. Woensdagochtend vertrok de karavaan richting Chilecito. Een trip van om en bij de duizend kilometer.

Ook Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing, is onderweg. “We hebben de nacht doorgebracht in een noodbivak en zijn nu onderweg naar het volgende bivak. Het is een lange trip. We hebben nog 200 kilometer te rijden. Omstreeks 20u00 plaatselijke tijd zullen we aankomen. Net dan start de briefing, maar ik denk dat de timing wel een beetje aangepast zal worden.”

“Dinsdag waren het verschrikkelijke omstandigheden. Ik heb alle begrip dat de organisatie de rit van vandaag heeft afgelast. Het was een geval van overmacht. In deze omstandigheden kon je niet racen. Sportief gezien is het voor ons wel een tegenvaller dat de koninginnenrit geannuleerd werd. We hadden een plannetje, maar we hebben het niet kunnen uitvoeren. Hoe dichter we bij Chilecito komen, hoe beter het weer wordt. Het is droog en warm, de lucht is blauw. Er zijn geruchten dat ook de rit van donderdag geannuleerd zou worden, maar dat geloof ik niet. Donderdagochtend zal wel iedereen in het bivak zijn toegekomen. Ik kijk uit naar de briefing van straks. Dan weten we meer.”

“Loeb zou al bijna twintig minuten voorsprong moeten hebben”

De Fransman Sébastien Loeb (Peugeot) zou volgens land- en teamgenoot Stéphane Peterhansel, tweede in het algemene klassement op 1:38 van Loeb, al bijna twintig minuten voorsprong moeten hebben in de 38e Dakar. Loeb zelf denkt allerminst dat de overwinning al binnen is.

“Het is duidelijk dat Sébastien al sinds het begin van de rally snel rijdt en dat zijn copiloot Daniel Elena geen fouten maakt in de navigatie. Ze zouden bijna twintig minuten voorsprong moeten hebben als ze geen technisch probleem hadden gekregen tijdens de vierde etappe van donderdag”, verklaarde de 51-jarige Peterhansel. “Ik denk dat zij op regelmatige basis zeker al de snelsten waren.”

Na negen wedstrijddagen hebben de 42-jarige Loeb, negenvoudig wereldkampioen rally, en Peterhansel, met twaalf overwinningen (zes met de motor en zes met de auto) recordhouder van de Dakar-rally, al meer dan vijftien minuten voorsprong op de derde in de stand, land- en teamgenoot Cyril Despres.

“De bal ligt in het kamp van Loeb. Hij is de leider, hij is snel en hij heeft nog geen navigatiefout gemaakt”, vervolgde Peterhansel. “Wij volgen op korte afstand, maar hij verdient het veruit om aan de leiding te staan. Wij zijn al verkeerd gereden en hebben ons al vastgereden, maar we hebben in tegenstelling tot hen geen technische problemen gehad.”

Peterhansel keek ook al eens vooruit naar de volgende twee etappes van Chilecito naar San Juan en van San Juan naar Rio Cuarto. “Als het parkoers erbij ligt zoals bij een traditionele rallyrit, dan maken we geen enkele kans tegen Sébastien. Maar één lekke band of een kleine navigatiefout kan alles veranderen.”

Sébastien Loeb denkt allerminst dat de overwinning al binnen is. “We starten allebei bijna terug van nul voor het slot van de wedstrijd. Een minuut voorsprong betekent helemaal niets in een Dakar-rally. Elke dag gebeuren zoveel dingen, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te maken. We hebben geen bepaalde strategie. We gaan het enkel zo goed mogelijk proberen te doen en dan zien we wel waar we uitkomen.”

Vorig jaar nam Loeb voor de eerste keer deel aan de Dakar. Hij finishte toen als negende, Peterhansel won de 37e Dakar. “Het is een mooie strijd tussen ons, want hij rijdt heel snel. We proberen allebei altijd aan te vallen en voluit te gaan. Het is een geweldig spannende strijd, we wisselen elkaar voortdurend af aan de leiding. We amuseren ons.”