Trein reed alleen weg en ontspoorde omdat parkeerrem niet opstond

De trein die begin vorige week in Vorst zonder bestuurder vertrok en ontspoorde, kwam in beweging omdat de parkeerrem niet geactiveerd was en het treinstel op een lichte helling stond. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot woensdag gezegd in de Kamercommissie Infrastructuur.

Maandag 2 januari om vijf uur ‘s morgens ontspoorde een Desiro-trein in het vormingsstation van Vorst. De trein vertrok zonder begeleider of bestuurder.

Volgens de NMBS kwam de trein in beweging omdat de parkeerrem niet geactiveerd was en het stel op een lichte helling stond, zei minister Bellot woensdag. Het veiligheidssysteem heeft gewerkt en ervoor gezorgd dat de trein niet op het hoofdspoor is terechtgekomen. De trein wordt in zo’n geval afgeleid naar een “ontsporingstong”, waar de trein licht ontspoort en door grote steenslag naast de sporen tot stilstand wordt gebracht. De bewuste trein in Vorst heeft uiteindelijk driehonderd meter gereden aan lage snelheid.

“Een dergelijk incident is nog gebeurd en is niet gelinkt aan het Desiro-materieel”, zei de minister nog. De NMBS analyseert samen met Infrabel de vergelijkbare incidenten en heeft een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.