Donald Trump geeft de eerste officiële persconferentie sinds zijn verkiezing als president. Trump zal duidelijkheid scheppen over de plannen die hij heeft met zijn bedrijven, maar ook de berichten over bezwarende Russische documenten zullen ter sprake komen. Volg de toespraak hier live.

Toekomstig vicepresident Mike Pence nam als eerste het woord. 'Nog negen dagen. En dan hebben we een nieuwe president die Amerika opnieuw groot zal maken.' Pence sprak vooral over het 'gelekte rapport' dat Donald Trump in diskrediet zou brengen. 'Het is een onverantwoordelijke keuze van verschillende media om dit rapport te publiceren en ondergraaft hun geloofwaardigheid.'

'Sick people'

Ook Donald Trump had het er enkele minuten later over. 'Nonsens', zei hij over het rapport. 'Dat had nooit geschreven moeten worden. Ik heb veel respect voor de persvrijheid maar sommige bedrijven zijn zo onproffessioneel dat hun geloofwaardig daalt. Het rapport is niet correct en is naar buiten gebracht door vijanden.' Trump sprak over 'sick people'.

'De vergaderingen met de inlichtingendiensten zijn geheim', zei Trump nog. 'Het is een schande dat informatie daarover naar buiten zou komen, dat zou nooit mogen gebeuren. Maar de dingen die gepubliceerd werden, zijn helemaal vals. Als de Russen bezwarende informatie over mij hadden, zouden ze die wel openbaar gemaakt hebben. Dat deden ze toch ook met de dingen die John Podesta zei over Hillary Clinton?'

Trump vreest niet dat er door deze berichten een haar in de boter komt tussen hem en Russisch president Vladimir Poetin. 'Poetin liet al weten dat het vals nieuws vals nieuws is.'

Hij haalden ten slotte ook zwaar uit naar de media. Hij weigerde zelfs vragen te beantwoorden gesteld door journalisten van CNN en noemde nieuwssite Buzzfeed 'volledig waardeloze vuilnis'. 'Als ik iets hoor over Fake news denk ik onmiddellijk aan de media in ons land. Sommigen zitten hier zelfs voor mij. Het verschil is dat ik nu als president een antwoord kan geven op de media. Dat kunnen sommigen niet. En dat vind ik erg: er zijn al zoveel mensen kapotgemaakt door de media.'

'VS worden door iedereen gehackt'

Over de hacking heeft Trump toegegeven dat hij vermoedt dat de Russen erachter zitten. 'De democraten hebben er zelf om gevraagd om gehackt te worden', zei Donald Trump. 'Ze hebben ook bij de Republikeinen geprobeerd, maar dat is niet gelukt want wij waren beter beschermd.'

Trump verwees ook nog even naar het FBI-onderzoek. 'Hillary Clinton heeft de vragen van het debat op voorhand gekregen, en het niet aangegeven. Kan je je inbeelden dat Donald Trump (over zichzelf, red.) de vragen op voorhand had gekregen? Dan was het het grootste schandaal van de eeuw geweest.'

De Verenigde Staten worden door iedereen gehackt: 'Rusland, China. We hebben geen verdediging.' Trump haalde ook uit naar de inlichtingendiensten, die zelf informatie zouden lekken.

'Ik zou mijn bedrijf perfect kunnen leiden'

Donald Trump had het ook over de toekomst van zijn bedrijf. Hij is er namelijk van overtuigd dat hij perfect zijn bedrijf zou kunnen leiden terwijl hij president van de Verenigde Staten is. 'Maar dat wil ik niet.'

Trump heeft dan ook aan zijn advocatenteam gevraagd om een structuur te bouwen waardoor hij volledig geïsoleerd wordt van zijn zakelijke belangen. Een advocaat van Trump, Sheri Dillon, verklaarde hoe ze te werk gaan. 'President Trump wil dat er geen twijfel is bij de Amerikanen dat hij volledig afstand neemt van zijn zakenimperium.'

Ook liet Dillon weten dat er tegen 20 januari een trust wordt opgericht. De Trump-organisatie wordt overgenomen door Don Junior, Eric en een derde persoon. Trump heeft volgens Dillon al afstand genomen van verschillende openbare investeringen en zal tijdens zijn presidentschap 'geen nieuwe buitenlandse deals' afsluiten. 'Trump zal enkel iets te weten komen over een deal als hij het leest in de krant of ziet op televisie', verzekerde Dillon. Ze sprak over een 'muur' die opgetrokken wordt tussen Trump en de Trump-organisatie.

Op een vraag van een journalist over zijn belastingdocumenten antwoordde Trump: 'De mensen zijn niet geïnteresseerd in mijn belastingdocumenten. Alleen journalisten zijn geïnteresseerd. Ik geef ze niet vrij. Ik heb gewonnen, ik ben tenslotte de nieuwe president.'

'Mexico maakte jaren misbruik van VS'

Trump had - uiteraard - ook aandacht voor een van zijn verkiezingsbeloftes, met name de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. 'Ik ga binnen dit en anderhalf jaar beginnen bouwen aan die muur. Begrijp me niet verkeerd: ik hou van de Mexicanen. Ik heb geen enkel probleem met die mensen. Maar Mexico maakt al lang misbruik van de Verenigde Staten. Niet onlogisch als onze overheid dat toelaat. Maar dat gaat veranderen. Er komt een muur.'

Economie

Vervolgens had Trump aandacht voor de economische toekomst van het land. Hij bedankte Chrysler voor haar investering in de VS en zei dat hij 'hoopt dat General Motors volgt en dat ook andere bedrijven de stap zullen zetten.'

Trump heeft ook samengezeten met verschillende legergeneraals en hij is er zeker van dat ze schitterende dingen zullen verwezenlijken. 'We gaan grote stappen zetten in het F35- en F18-programma. Het wordt iets fantastisch.'