Ouders van baby van drie maanden blijven in de cel na aanwijzingen “shakenbabysyndroom”

De ouders van een baby van drie maanden oud uit het Oost-Vlaamse Geraardsbergen die aangehouden werden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen op hun kind, blijven een week langer in de cel. De raadkamer in Oudenaarde beslist volgende week dinsdag over de verdere aanhouding.

Het kind werd op 27 december binnengebracht in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. Het verkeerde op dat ogenblik in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Uit het onderzoek bleek dat er aanwijzingen waren van “shakenbabysyndroom”.

De beide ouders, een man van 30 jaar en een vrouw van 28 jaar uit Geraardsbergen, werden vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Ze werden aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen op hun kind. Het koppel bracht tussen Kerstmis en Nieuwjaar ook al een nacht door in de cel, maar ze werden toen bij gebrek aan bewijs vrijgelaten.