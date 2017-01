Zwitsers willen ‘irritante’ koebel-activiste niet

Slecht nieuws voor de Nederlandse Nancy Holten: inwoners van het dorp waar ze al 34 jaar woont hebben voor de tweede keer weten te voorkomen dat ze een Zwitsers paspoort krijgt. De reden? Ze zijn de acties tegen de bellen die koeien dragen moe.

De 42-jarige Nederlandse activiste Nancy Holten woont al sinds haar achtste in Zwitserland. Hoewel ze met een Nederlands paspoort in Zwitserland mag blijven wonen, wil ze graag naturaliseren omdat ze sinds enkele jaren politiek actief is. Voorlopig lukt het haar echter niet om een paspoort te bemachtigen. Twee pogingen strandden omdat de inwoners van het dorp Gipf-Oberfrick het proces via een referendum hebben gedwarsboomd - in Zwitserland verschillen de procedures van dorp tot dorp.

De inwoners zijn namelijk niet blij met de uitspraken van Nancy Holten, die zich hevig verzet tegen de zware koebellen die koeien dragen. ‘Koeien horen geen bellen om hun nek te dragen’, is haar standpunt. De lokale gemeenschap ziet geen probleem . Ze zou ‘met haar grote mond’ de waardevolle nationale tradities willen saboteren, aldus Tanja Suter, een politica van de rechtse Zwitserse Volkspartij. ‘We willen haar dat cadeau (een paspoort, red.) niet geven als ze ons irriteert en onze tradities niet respecteert’, zegt ze aan 24 heures.

Urs Treier, een woordvoerder van de gemeente, benadrukt dat het niet alleen om het protest tegen de koebel gaat, maar ook over de prominente aanwezigheid. 'Als iemand zodanig in de spotlights treedt en zich verzet tegen tradities die worden geaccepteerd in de lokale gemeenschap, dan kan het gebeuren dat die persoon niet meer echt gewenst is in de gemeenschap', zegt Treier in The Local.

‘Hoe is het voor die dieren?’

Foto: Facebook

Toch is Nancy Holten neit van plan om terug te keren naar Nederland. ‘Ik ben hier opgegroeid, mijn kinderen wonen hier en ik woon samen met een Zwitserse man’, zegt ze in een interview aan De Volkskrant. ‘En ik begrijp het ook wel. Zwitsers zijn opgegroeid met dat geluid, ze vinden het mooi. Maar dan denk ik: draai het perspectief eens om. Hoe is het voor die dieren?’

Holton laat zich echter niet intimideren door de vele weerstand. Ze geeft de strijd niet op en werkt momenteel aan een boek dat benadrukt dat niemand bang hoeft te zijn om zich publiekelijk uit te spreken.