Enorme hinder na kettingbotsing op Brusselse buitenring: ‘Blijf er gewoon weg’

‘Blijf er gewoon weg.’ Dat is de raad die het Vlaams Verkeerscentrum meegeeft nadat er woensdagnamiddag een kettingbotsing gebeurde op de Brusselse buitenring in Jette. ‘Er is nu al sprake van wachttijden tot twee uur’, meldt woordvoerder Peter Bruyninckx.

De kettingbotsing vond rond 13 uur plaats op de Brusselse buitenring R0 ter hoogte van Jette. Er waren in totaal negen personenwagens bij betrokken. ‘Gelukkig raakte niemand gewond’, aldus Bruyninckx. ‘Er viel enkel materiële schade te noteren.’

Door het ongeval zijn twee van de drie rijstroken versperd. ‘De afhandeling van het ongeval schiet goed op, maar omdat het om zoveel blikschade gaat, zal het toch nog een tijdje duren voordat de weg weer volledig vrijgemaakt is. Er is nu al heel wat hinder. De buitenring in Jette is sowieso al het meest verzadigde stuk op het Vlaamse snelwegnetwerk. Als er iets gebeurd, lopen de wachttijden enorm snel op. Op dit moment blijf je er best gewoon weg.’

Rond 14.30 uur was het al file vanaf Sint-Stevens-Woluwe, goed voor verliestijden van ongeveer twee uur. ‘Ook in de andere richting, op de binnenring, staat een kijkfile vanaf Groot-Bijgaarden. Op de E40 vanuit Gent is het dan weer aanschuiven vanaf Ternat om op de binnenring te raken.’

Grote hinder op Brusselse buitenring #R0 door botsing van 9 voertuigen in Jette. Slechts 1 rijstrook vrij. Ook kijkfile op binnenring. pic.twitter.com/6Yyv56ofQD — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 11 januari 2017

Voor de beste omleidingen kan u terecht op de website van het Vlaams Verkeerscentrum.