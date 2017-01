Arslanagic tekent voor anderhalf seizoen bij Moeskroen

Dino Arslanagic zet zijn carrière verder bij Royal Excel Moeskroen. Hij plaatste zijn krabbel onder een contract voor anderhalf seizoen, zo meldt de eersteklasser woensdag.

De 23-jarige Arslanagic komt over van Standard, waar de Belg nog tot 2018 onder contract lag maar mocht vertrekken omdat hij er amper aan de bak kwam.

De centrale verdediger is een jeugdproduct van Moeskroen. In 2009 maakte hij de overstap naar het Franse Rijsel. Daar haalde Standard hem in de zomer van 2011 weg.

Met Moeskroen moet Arslanagic trachten het behoud te verzekeren. Met amper 12 punten uit 21 wedstrijden staat l’Excel zestiende en laatste in de hoogste voetbalklasse.