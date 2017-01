Splintergroep van PKK eist aanslag in Izmir op

De Vrijheidsvalken van Koerdistan (TAK), een splintergroep van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK, heeft de terreuraanslag van vorige donderdag in de West-Turkse kustplaats Izmir opgeëist.

De aanslag werd gepleegd door twee TAK-strijders van 25 en 29 jaar uit het zuidoosten van Turkije, meldde het aan de PKK gelinkte persbureau Firat woensdag. De beide mannen werden bij de terroristische operatie gedood. De aanval was onder meer een vergelding voor de “bloedbaden in Koerdistan”, klonk het voorts.

Bij de aanslag met een bomauto en een vuurgevecht voor het gerechtsgebouw in Izmir waren donderdag twee daders, een politieagent en een juridisch medewerker gedood. Mogelijk was er nog een derde dader, die voortvluchtig zou zijn. Een derde persoon werd in de opeising van de TAK echter niet genoemd.

Het Turks leger voert in het zuidoosten van het land een offensief tegen de PKK. De TAK noemt zichzelf onafhankelijk van de PKK, experten gaan er echter van uit dat beide organisaties banden hebben met elkaar. De TAK heeft onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dubbele aanslag met 45 doden van een maand geleden in de wijk Besiktas in Istanboel.

