Vonnis van leden ‘Way of Life’ wordt uitgesteld naar 13 februari

Het vonnis in de zaak rond de salafistische beweging ‘Way of Life’, dat normaal gezien op 16 januari voor uitspraak stond, is nog niet klaar en wordt daarom uitgesteld naar 13 februari. Dat meldt de correctionele rechtbank van Antwerpen. Acht leden van de beweging worden vervolgd, omdat ze naar Syrië reisden, of daar pogingen toe ondernamen, om zich bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

‘Way of Life’ werd opgericht na de ontbinding van Sharia4Belgium. De beklaagden organiseerden ook streetdawa’s en probeerden jongeren te rekruteren via de vzw De Overgave, maar waren daar minder succesvol in als de vroegere leiders van Sharia4Belgium. Het federaal parket beschouwt ‘Way of Life’ dan ook niet als een terroristische organisatie, in tegenstelling tot Sharia4Belgium.

Drie leden van ‘Way of Life’ waren in 2014 en 2015 naar Syrië getrokken. Twee van hen, een koppel, sloten zich bij IS aan en zitten daar nu nog altijd. Ze kregen er intussen ook een kind. De derde keerde na enkele maanden terug. Het federaal parket vorderde voor hen vijf jaar effectieve celstraf en 6.000 euro boete.

Vijf andere leden probeerden eveneens naar Syrië te reizen, maar werden onderweg aan een grensovergang tegen gehouden en terug gestuurd. Voor hen werden celstraffen tot vijf jaar, deels met uitstel, en 3.000 euro boete gevorderd.

De beklaagden ontkenden dat ze zich bij IS wilden aansluiten en beweerden dat ze gewoon op vakantie wilden gaan naar Turkije of Bulgarije. Eén van hen wilde naar eigen zeggen zijn schoonzus gaan bevrijden uit de klauwen van IS.

