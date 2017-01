Stad Brussel bevestigt onderzoek naar mogelijke fraude bij dienst Bevolking

De stad Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt naar een intussen ex-werknemer van de dienst Bevolking-Identiteitsbewijzen die mogelijks betrokken zou zijn in een handel in valse paspoorten. Dat meldt Pierre-Benoit Sepulchre, persattaché van schepen Alain Courtois, bevoegd voor Burgerlijke Stand en Demografie. Meer commentaar kan de stad niet kwijt, aangezien het om een gerechtelijk onderzoek gaat, klinkt het.

“De stad Brussel bevestigt dat er op haar vraag een gerechtelijk onderzoek loopt over de dienst Bevolking-Identiteitsbewijzen, na mogelijke aanwijzingen van fraude met identiteitsdocumenten”, zegt de persattaché. “Het is in het kader van interne verificatieprocedures dat de onregelmatigheden vastgesteld zijn. We hebben meteen de nodige ordemaatregelen beslist en uitgevoerd. Aangezien het gaat om een gerechtelijk onderzoek zijn we gehouden aan een discretieplicht en kunnen we niet meer kwijt over de feiten.”

Volgens de stad Brussel zal het wel nodig zijn om samen met de bevoegde federale ministers zo snel mogelijk na te gaan welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden om de al bestaande controles nog te versterken.

