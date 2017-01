Rutten wil weten waar u van droomt

Alle 308 Vlaamse gemeenten wil Gwendolyn Rutten, Open VLD-voorzitster, voor de verkiezingen van 2018 bezoeken. Een ronde van Vlaanderen. Ze laat haar zitje in het parlement daarvoor zelfs varen.

Wil u eens goed praten met Gwendolyn Rutten? Het kan. De blauwe voorzitster neemt zich voor de komende maanden in heel Vlaanderen rond te gaan. Ze start dus met de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Bedoeling is dat ze voor oktober 2018 in elke gemeente langs is geweest. Met haar ronde wil Rutten ongetwijfeld de vinger aan de pols houden, in aanloop naar twee cruciale verkiezingsjaren 2018 en 2019.

In een video op Facebookvertelt Rutten wat haar drijft. Ze wil weten waarvan u droomt en wakker ligt, wat u na aan het hart ligt. Vandaag al start haar ronde. Rutten trekt naar Staden - waar ze haar haren laat kappen door de blauwe burgemeester Francesco Vanderjeugd - en naar Roeselare. Op de website www.gwendolyndoetderonde.be staan de data van haar bezoeken opgelijst.

Dat het haar menens is, mag duidelijk zijn. Rutten stapt uit het Vlaams Parlement, en laat haar zitje aan haar opvolger Daniëlle Vanwesenbeeck. Dat is erg opmerkelijk, het gebeurt niet vaak dat partijvoorzitters hun plaats in het parlement afstaan in het midden van de termijn. John Crombez verliet ook het parlement toen hij voorzitter werd, maar dat deed hij om plaats te ruimen voor jong talent.