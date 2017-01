Belg vaker afwezig op eerste maandagen van het jaar

De eerste elf maandagen van het jaar kleuren rood wat betreft de afwezigheid van werknemers in de privé. Dat blijkt uit een rapport van Securex dat woensdag in Sudpresse staat. Op deze elf dagen is ziekteverlof 'erg frequent'.

Op maandagen is de werknemer vaker afwezig dan op andere dagen: 7,01 procent in vergelijking met 6,54 procent op vrijdagen.

Securex merkt ook op dat hoe meer werknemers het bedrijf telt, hoe hoger proportioneel het aantal werknemers is in ziekteverlof. Kleine bedrijven die vier werknemers of minder tellen hebben een absentiegraad van 4,92 procent. Dat stijgt naar 7,13 procent bij bedrijven die tussen 100 en 199 werknemers tellen en zelfs naar 10,92 procent boven de 1.000 werknemers.