Doodstraf voor schutter van Charleston

Een jury heeft Dylann Roof dinsdag ter dood veroordeeld voor de moord op negen Afro-Amerikanen in een kerk in Charleston in juni 2015, in South Carolina. Hij was toen 21 jaar.

De jury van negen blanken en drie Afro-Amerikanen deed er drie uur over om de straf te bepalen voor de nu 22-jarige racistische moordenaar. Ze vonden unaniem dat Roof de doodstraf verdiende, eerder dan een levenslange gevangenisstraf. Woensdag zal de rechter Roof formeel een straf opleggen, maar hij is wettelijk verplicht het oordeel van de jury te volgen.

Op 17 juni 2015 schoot Roof in de Emanuel African Methodist Episcopal Church negen zwarten dood. Het was de ergste racistische moord in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten. Hij wilde met het bloedbad een rassenoorlog ontketenen.

Dylann Roof toonde dinsdag geen spijt en bood evenmin zijn verontschuldigingen aan. 'Ik heb nog altijd het gevoel dat ik het moest doen', zo zei hij. Ook vertoonde hij geen zichtbare emoties bij het horen van het verdict van de jury.

Zijn familie, die zich sinds zijn arrestatie maar zelden van zich liet horen, zei dinsdag in een verklaring 'voor de rest van hun leven te zullen worstelen om te begrijpen waarom hij de vreselijk aanval pleegde, die zoveel pijn berokkende aan zoveel goede mensen'.