Meeste N-VA’ers passen voor Angela Merkel

UGent en KU Leuven nodigden alle parlementsleden, ministers en partijvoorzitters van het land uit. Zeker CD&V, maar ook Open VLD, zal sterk vertegenwoordigd zijn. Zo komen Wouter Beke (CD&V-voorzitter), Kris Peeters, Joke Schauvliege, Hilde Crevits (CD&V-ministers), de kabinetschef van Maggie De Block (Open VLD-minister), Ann Brusseel, Francesco Vanderjeugd en Lionel Bajart (Open VLD-parlements­leden) luisteren naar Merkel. Net als premier Charles Michel en ­minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (beiden MR).

Maar de N-VA-parlements­leden ontbreken. Geen toeval. Zowel voorzitter Bart De Wever als veel andere N-VA’ers hebben de voorbije jaren het vluchtelingenbeleid van Merkel met de grond gelijk gemaakt. ‘Wat zij geopolitiek heeft aangericht (met de ‘willkommenskultur’ voor de vluchtelingen, red.) had kunnen worden vermeden, indien ze een echte leider was geweest’, zei De Wever in juli nog op de radio.

Weinig parlementsleden hadden dan ook zin om hun agenda vrij te maken. ‘Ik ben er niet rouwig om dat ik niet kan gaan’, zegt Vlaams Parlementslid Annick De Ridder. ‘Haar beleid past inderdaad niet bij mijn visie.’ Hetzelfde verhaal bij haar collega Nadia Sminate. ‘Het gaat bij mij vooral om een agendaprobleem, maar ik stond er inderdaad niet voor te springen om te gaan.’

Toch heeft de communicatiedienst van de N-VA enkele parlementsleden aan de mouw getrokken. Zo staan Peter Persyn en Matthias Diependaele op een wachtlijst. Maar wie daar nu opstaat, zal niet meer aanwezig kunnen zijn, meldt de communicatiedienst van de UGent. Het lijkt er dus op dat de demarche van de communicatiedienst te laat kwam.