Voorzitter Kazachgate-commissie: ‘Dit kan niet in een democratie’

Dirk Van der Maelen (SP.A) zit vanaf vandaag de Kazachgate-commissie voor.

Wat wil u bereiken?

‘Ik wil absolute klaarheid over hoe de wet op de verruimde minnelijke schikking er is gekomen. We moeten achterhalen of het mogelijk is dat hier in België duistere invloeden aangewend worden om te bekomen dat wetten goedgekeurd raken. Dat zijn zaken die het hart van onze democratie raken. Een democratie die zichzelf respecteert, kan dat niet dulden.’

Denkt u zelf dat er duistere invloeden hebben gespeeld?

‘Er is toch wel erg veel dat daar op wijst. Daar kunnen we niet naast kijken. Er is om onverklaarbare redenen een wet met tgv-snelheid door het parlement gejaagd. Een slechte wet, dan nog. Er zijn toch wel veel toevalligheden. Ik zou geschokt zijn als blijkt dat in België wetten op maat van miljardairs worden gemaakt.’

Dreigt dit geen kibbelcommissie te worden? U krijgt al kritiek van de MR omdat u in een interview met ‘Le Soir’ nadrukkelijk in hun richting wees?

‘Ik kan alleen maar naar de feiten kijken en vaststellen dat in alle drie de luiken die de commissie onderzoekt (zie hiernaast,red) MR-personages de kop opsteken: Armand De Decker, Serge Kubla en Didier Reynders. Door dat vast te stellen, viseer ik toch niet de MR? Ik stel alleen feiten vast.’

Vreest u niet dat de commissie bedoeld is om de publieke opinie te sussen maar uiteindelijk tot niets zal komen?

‘Dat risico bestaat altijd, maar ik zal er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Ik verwacht dat ieder parlementslid dat lid is van de commissie alles uit de kast haalt om te achterhalen wat er met de afkoopwet gebeurd is. Dat zijn we aan onszelf verplicht.’