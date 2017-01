Wachten op Obama's laatste woorden als president

Het is een traditie die al sinds de allereerste Amerikaanse president meegaat: afscheid nemen op het einde van je termijn. Zodadelijk is het aan Barack Obama. Hij zou er maanden aan gewerkt hebben, dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Barack Obama bijzonder eloquent is. Dat bewees hij met talloze memorabele speeches tijdens zijn presidentsschap. Maar straks wordt de macht over het land overgedragen naar Donald Trump, en dus moet de huidige president afscheid nemen. Enkele dagen geleden zwaaide echtgenote Michelle al af als First Lady, en op dinsdag 10 januari, om 21 uur plaatselijke tijd (3 uur 's nachts in België), is het aan Barack.

Het hele gebeuren vindt plaats in Chicago. Dat is niet toevallig, want daar hield de president zijn overwinningsspeeches in 2008 en 2012. Afscheid nemen is een traditie die begon bij de allereerste Amerikaanse president, maar Obama zal pas de tiende zijn die dat met een speech doet. Presidenten in het verdere verleden verkozen veelal een neergepend afscheid.

Volgens medewerkers van de president heeft Obama maanden aan zijn afscheidsspeech gewerkt. De verwachting is dat hij zijn verwezenlijkingen in de verf zal proberen zetten, zoals hij al deed in de vele interviews die hij recent aan zowat elk Amerikaans medium gaf. Hij focuste daarin telkens op het vermeende succes van zij 'hope' en 'change' missie. Hoeveel aandacht hij daarnaast aan zijn opvolger zal schenken, is minder duidelijk.