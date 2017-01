14 toeristen gered van brandende rondvaartboot in de Vietnamese Ha Longbaai

Na een tocht door de schilderachtige Ha Longbaai in het noorden van Vietnam is een rondvaartboot met 14 buitenlandse vakantiegangers compleet uitgebrand. De toeristen konden door een andere boot nog tijdig gered worden, net zoals de zeven bemanningsleden. De brand was dinsdagmorgen rond 6.30 uur uitgebroken, toen het schip terugkeerde van een tweedaagse trip. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens de krant Tuoi Tre zullen nu alle toeristenboten in de Ha Longbaai een veiligheidscontrole moeten ondergaan.

De baai met bijna 2.000 kalkrotsen, die tot het Werelderfgoed van de Verenigde Naties behoort, trekt elk jaar meer dan drie miljoen toeristen aan. Met rondvaartboten zijn er al herhaaldelijk problemen geweest.

In mei vorig jaar konden 36 vakantiegangers na een brand door een sprong overboord van de vlammen redden. Bij het zinken van een andere boot kwamen in 2011 twaalf mensen om het leven. Over de nationaliteit van de toeristen deelden de autoriteiten dinsdag geen bijzonderheden mee.