Oorlogscorrespondente (105) gestorven die 'scoop van de eeuw' bracht

Clare Hollingworth was een beginnende journaliste voor een Britse krant, toen ze één van de belangrijkste primeurs van de 20ste eeuw bracht: ze kondigde het begin van de Tweede Wereldoorlog aan in 1939. Hollingworth overleed nu op 105-jarige leeftijd.

Clare was 27 toen ze in augustus 1939 naar de Duitse grens trok. Daar zag ze hoe de Duitsers hun tanken mobiliseerden richting Polen. Drie dagen later was ze de eerste om te schrijven over de vijandigheden, niet alleen voor de lezers van de Daily Telegraph, maar ook voor de Britse en Poolse autoriteiten.

‘Clare stierf omringd door familie en vrienden’, zei Cathy Hilborn Feng, een oude vriendin van Clare.

Scoop van de eeuw

Hollingworth had meteen de 'scoop of the century' beet. ‘Ik schreef dat artikel toen ik nog heel erg jong was’, zei Clare in een interview met The Telegraph in 2009. ‘Ik was er om voor de vluchtelingen, de blinden en de doven te zorgen. Toen brak daar plots de oorlog uit.’