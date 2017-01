Dodelijke schietpartij Moorslede: één verdachte vrij onder voorwaarden, Menenaar blijft in cel

Leander W., die aangehouden was voor de dodelijke schietpartij in Dadizele, komt vrij onder voorwaarden. Dat meldt de Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Sven V. blijft wel twee maanden langer in de cel, net zoals schutter Tom K., die vorige week al voor de raadkamer moest komen.

In de nacht van 15 op 16 augustus liep een cannabisdeal in de Geluwestraat in Dadizele, deelgemeente van Moorslede, uit de hand. Er werd een schot gelost en een 20-jarige Antwerpenaar werd dodelijk getroffen. Twee Antwerpse vrienden van het slachtoffer vluchtten, maar verwittigden nadien de hulpdiensten. Voor de twintiger kon geen hulp meer baten.

Tom K. (26) vuurde het schot af dat de twintiger fataal werd. Zijn aanhouding werd vorige week met twee maanden verlengd. Ook Sven V. (23) uit Menen zit nog steeds in de cel. Leander W. (19) is wel vrijgelaten door de raadkamer. Hij zal zich wel aan enkele voorwaarden moeten houden. Het parket tekent geen beroep aan tegen die beslissing.