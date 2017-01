Studeren in het buitenland nooit zo populair

In tien jaar tijd (2006-2015) is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring met niet minder dan 80 procent toegenomen. Dat stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) op basis van cijfers die hij opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. Voor Vlaamse studenten zijn Spanje en Portugal de populairste bestemmingen voor een Erasmusproject. Het aantal buitenlandse studenten dat voor Vlaanderen kiest, ligt beduidend lager dan in het Franstalig landsgedeelte, maar steeg toch van 4.590 in 2012 tot 7.702 vorig jaar.

De Meyer wijst erop dat in de 30 jaar dat het Erasmusprogramma voor internationale mobiliteit van studenten, docenten en personeel uit het bedrijfsleven bestaat geen enkele aanvraag uit het bedrijfsleven binnenkwam om een buitenlandse stage te ondersteunen. “Het is maar de vraag of men zich buiten het onderwijs bewust is van de mogelijkheden”, vraagt hij zich af.

In 1997 gingen 277 Vlaamse docenten naar een andere Europese hogeschool, in 2014 was dat aantal al bijna verviervoudigd tot 1.091. Vanaf 2007 kunnen docenten ook voor een stage tijdelijk naar het buitenland. Die stages worden steeds populairder: van 29 stages in 2007 tot 202 in 2013. Ook de Vlaamse Erasmusstudenten kiezen steeds vaker voor stages. In 2007 ging het om 329 studenten, in 2014 maken de 1.464 stages al 28 procent uit van de Erasmusprojecten.

De meest populaire landen voor een Erasmusproject bij de studenten zijn Frankrijk en Spanje. Samen zijn ze goed voor 35 procent van het totale aantal buitenlandervaringen. In het academiejaar 2014-2015 ging het zelfs om 60% van het aantal buitenlandse stages en lesperiodes. Studenten die kiezen voor een buitenlandervaring komen vaakst uit het studiegebied ‘social sciences, Business and Law’ (40%). Op de tweede plaats staan ‘Humanities and arts’.

In 2016 maakten de buitenlandse Erasmusstudenten 3 procent uit van het aantal studenten hoger onderwijs in Vlaanderen, terwijl dat in 2012 nog maar om 1,95 procent ging. De Meyer wijst op het onevenwichtig groot aandeel van de buitenlandse studenten in de opleiding diergeneeskunde. Zij maken niet minder dan 35,48 procent van het studiegebied uit.