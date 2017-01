Nabestaande aanslag Zaventem naar rechter tegen Twitter

Nabestaanden van de aanslagen van Zaventem en Parijs zijn in de Verenigde Staten samen naar de rechter gestapt tegen Twitter. Ze vinden dat het sociale netwerk niet genoeg gedaan heeft om te verhinderen dat terroristen hun boodschap kunnen verspreiden en eisen een nog te bepalen schadevergoeding. Dat melden verschillende media.

De zaak is in New York aangespannen door de partner van Alexander Pinczowski, die samen met zijn zus Sasha op 22 maart omkwam op de luchthaven van Zaventem. De Pinczowski’s stonden in te checken voor een vlucht naar New York. Alexander stond juist te bellen met zijn vader, toen de bom afging. Vader en Maastrichtenaar Ed Pinczowski bevestigt de rechtszaak tegen Twitter en zegt daarvan op de hoogte te zijn, maar maakt er geen deel van uit.

‘IS floreert dankzij Twitter’

Volgens de partner, Cameron Cain, floreren terreurorganisaties als IS dankzij sociale media als Twitter en moeten die daarom van de sociale berichtendienst worden afgesloten, zo luidt de eis die is neergelegd bij het US District Court in Manhattan. Ook wordt daarin in een niet nader gespecificeerde schadevergoeding geëist voor de dood van de betrokken terreurslachtoffers. Een jury zou over de zaak moeten oordelen.

Cain beschuldigt Twitter in een 92 pagina’s tellende aanklacht ervan te falen bij het afsluiten en dwarsbomen van IS op Twitter, waardoor de dienst wordt omhelsd als ‘krachtig wapen voor het terrorisme’. Zij wordt daarbij gesteund door slachtoffers van andere terreurdaden en door het Israëlisch centrum voor recht Shurat Hadin, dat al eerder vergelijkbare rechtszaken ondersteunde. Cameron Cain, die trouwplannen had toen haar verloofde bij de bomaanslag op Zaventem overleed, is de dochter van een voormalig ambassadeur van de VS in Denemarken, James P. Cain.

Twitter of andere sociale netwerken liggen niet voor het eerst onder vuur omdat ze gebruikt worden door terroristen. Na de aanslag in een nachtclub in Orlando begon ook al een rechtszaak. Twitter hield lange tijd vast aan een brede invulling van de vrije meningsuiting op het internet, maar begon twee jaar geleden na politieke druk toch harder op te treden tegen haatzaaiers. In augustus meldde het bedrijf dat het sindsdien al 360.000 accounts had afgesloten omdat ze gebruikt werden om terrorisme te promoten.