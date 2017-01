Get Ready! heeft al nieuwe nostalgische clip ingeblikt

Get Ready keert terug naar zijn originele bezetting van 1995 en dat doen ze meteen met een nieuwe single. Het nummer ‘Feniks’ kijkt nostalgisch terug naar de tijd van gillende fans en de jonge jaren van Jimmy Samijn, Koen Bruggemans, Glenn Degendt en Jean-Marie Desreux.

Voor het eerst in 10 jaar zal de populaire boysband terug te zien zijn zoals in de tijd van hun nummers ‘Diep (zo diep)’, ‘Marjolein’ en ‘Vuur’. Ze maakten in die bezetting al vijf albums, maar in 2007 stapte Jean-Marie uit de groep, in 2008 Glenn. In hun plaats kwamen Kenny Philippaars en Tom De Blaes, twee tien jaar jongere mannen. In 2014 verliet ook Tom de groep en kwam Bob Van Kerkoerle op de plaats.

Nu gooien de heren het opnieuw om en keren ze terug naar hun originele bezetting. ‘We voelden allemaal aan dat er eigenlijk maar één Get Ready! kan zijn: de groep met ons gevieren. Die combinatie is uniek’, zegt Jimmy Samijn.

Nostalgische nieuwe clip

Hun nieuwe clip staat helemaal in het teken van nostalgie. De muziekvideo toont hun glorietijd waar ze niet weg te denken waren van de Vlaamse podia en vaste gasten waren bij ‘Tien Om Te Zien’. Dat doen ze onder een toepasselijke titel: ‘Feniks’, het mythologische dier dat uit zijn as verrijst.

Hun enthousiaste boysbandmoves zijn ze nog niet verleerd.